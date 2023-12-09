Фильм о псковском ансамбле «А ну-ка, бабушки» сняли в рамках проекта «Ленинградские мосты»
Команда Санкт-Петербургского проекта «Фестиваль-лаборатория «Ленинградские мосты» в музыкально-этнографической экспедиции по районам Псковской области сняла фильм о творчестве ансамбля «А ну-ка, бабушки», самой старшей исполнительнице которого 92 года.
Финальной точкой стала остановка в деревне Церковище (Усвятский район), а тема самой поездки – творчество Ольги Федосеевны Сергеевой, носителем которого является ансамбль.
Проект реализовывается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Фильм о псковском ансамбле «А ну-ка, бабушки» сняли в рамках проекта «Ленинградские мосты»
Михаил Ведерников: Спасибо всем, кто помогал и помогает приумножить великую славу нашей страны
Руководители города и региона в День Героев Отечества возложили цветы и поставили свечи