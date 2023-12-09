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Фильм о псковском ансамбле «А ну-ка, бабушки» сняли в рамках проекта «Ленинградские мосты» 

Команда Санкт-Петербургского проекта «Фестиваль-лаборатория «Ленинградские мосты» в музыкально-этнографической экспедиции по районам Псковской области сняла фильм о творчестве ансамбля «А ну-ка, бабушки», самой старшей исполнительнице которого 92 года.

Фото здесь и далее: кадры первого документального фильма фестиваля-лаборатории «Ленинградские мосты»

Финальной точкой стала остановка в деревне Церковище (Усвятский район), а тема самой поездки – творчество Ольги Федосеевны Сергеевой, носителем которого является ансамбль.

Проект реализовывается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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