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Представителям педагогического сообщества Псковской области вручили награды Минпросвещения РФ

Итоги Года педагога и наставника в Северо-Западном федеральном округе подвели на концерте «Посвящение учителям». Он прошёл в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В видеоприветствии министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что именно от учителей зависит будущее России, ведь они наравне с родителями воспитывают в детях любовь к Родине, уважение к подвигам предков, чувство гордости за свою страну.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На мероприятии благодарственные письма Минпросвещения России вручили директору псковской гимназии № 29 Елене Синевой, а также директору великолукской средней общеобразовательной школы № 6 имени Героя Советского Союза Александра Васильевича Попова Наталье Любавиной.

Кроме того, благодарственное письмо передали врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерине Гончаровой

Музыкальный подарок для гостей мероприятия подготовили народный артист Российской Федерации Игорь Бутман и его джазовый квинтет.

Напомним, что основной задачей Года педагога и наставника, который объявил президент России Владимир Путин, стало привлечение внимания к профессии педагога, повышение её значимости.

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