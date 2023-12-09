Великолучанка скрывалась за образом Розы Марковны Кряк в телешоу «Фантастика-2» на Первом канале

19:17, 09 декабря 2023, ПАИ

Певица из Великих Лук Анастасия Спиридонова скрывалась за образом Розы Марковны Кряк в телешоу «Фантастика-2» на Первом канале. В первом сезоне этим же персонажем была Юлианна Караулова, сообщают организаторы.

Анастасия Спиридонова выступила в 7-м выпуске 2-го сезона шоу «Фантастика», в котором за различными персонажами прячутся известные персоны. В жюри принимают участие виртуальный Телик, Дмитрий Красилов (Пухляш), Дарья Мороз, Александра Ребёнок и Юлиана Караулова. К сожалению, великолучанке выдали красную карточку, после чего она покинула шоу.

«Мне очень приятно поучаствовать в одном проекте с очень талантливыми людьми. Впервые в жизни поняла, насколько для артиста важно лицо. Именно здесь. Спасибо «Фантастике», – перед уходом сказала Анастасия Спиридонова.

Напомним, певица была финалисткой проекта «Голос» в 2012 году, а также выиграла в первом сезоне проекта «Три аккорда» 2014–2015 годов на Первом канале и в шоу «Точь-в-точь». Сейчас Анастасия Спиридонова много выступает, с гастролями бывает в разных регионах России. Иногда даёт концерты и в родном городе – Великих Луках.