В России открылся самый большой хоккейный стадион в мире
Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги открыл самую большую хоккейную арену в мире. Об этом пишет «Российская газета».
В Санкт-Петербурге начал свою работу самый вместительный хоккейный стадион в мире – «СКА-Арена». Ранее таким спортивным объектом считался «Белл-центр» в Монреале.
Новый стадион посетило более 21 тысяч зрителей.
Первым масштабным мероприятием, которое приняла новая площадка, стал 15-й матч звёзд КХЛ, сообщает газета.
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