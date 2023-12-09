В России открылся самый большой хоккейный стадион в мире

21:22, 09 декабря 2023, ПАИ

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги открыл самую большую хоккейную арену в мире. Об этом пишет «Российская газета».

В Санкт-Петербурге начал свою работу самый вместительный хоккейный стадион в мире – «СКА-Арена». Ранее таким спортивным объектом считался «Белл-центр» в Монреале.

Новый стадион посетило более 21 тысяч зрителей.

Первым масштабным мероприятием, которое приняла новая площадка, стал 15-й матч звёзд КХЛ, сообщает газета.