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Спорт

Псковские тхэквондисты прошли аттестацию на цветные пояса

44 спортсмена из Пскова, Острова, Печор и Палкино повысили свою квалификацию и получили новые пояса по тхэквондо. Трое ребят сдали экзамен через ступень. 

Аттестация на цветные пояса по тхэквондо ИТФ прошла 8–9 декабря. Об этом сообщается в группе «ТРИУМФ» тхэквондо ИТФ | г. Псков» в соцсести «ВКонтакте».

Псковские тхэквондисты сдали аттестацию на цветные пояса. Фото: «ТРИУМФ» Тхэквондо ИТФ | г. Псков» в соцсести «ВКонтакте»


Сообщается, что аттестацию сдавали тхэквондисты от четырёх до 19 лет. Высокие баллы получили Егор Васильев Егор, Мария Яковлева, Максим Константинов. 

«Выражаем огромную благодарность президенту Псковской федерации тхэквондо ИТФ Кочетову Владимиру Валерьевичу за проведение аттестации на цветные пояса, а также благодарность тренерам спортивного клуба «Триумф» Радолицкой Эвелине Владиславовне и Михайлов Владиславу Владимировичу за подготовку спортсменов», – написали в группе. 

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