Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Усвятском районе чествовали героев Отечества 9 декабря

Мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества, прошло в Усвятском районе. На нём глава муниципалитета Дмитрий Петров вручил участнику спецоперации Михаилу Вязьменову медаль «За отвагу». Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

В Усвятском районе чествовали героев Отечества 9 декабря. Фото: районная газета «Новая жизнь»

«Именно с этой целью мы собрались здесь в преддверии замечательного праздника – Дня Героев Отечества. Это праздник уходит корнями далеко в историю Российского государства. Сначала он отмечался как празднование полных кавалеров ордена Святого Георгия, затем как праздник героев Советского Союза, затем – героев Российской Федерации. Не забывали и героев Социалистического Труда. Символично, что этот праздник приобретает особый смысл сегодня, когда проходит специальная военная операция. Всех наших ребят – участников СВО также можно назвать героями, потому что каждый из них встал на защиту своей Родины», –  поблагодарил бойца глава района.

Гостья мероприятия поэтесса и публицист, член Союза писателей России Светлана Размыслович также выступила перед гостями.

«Низко кланяюсь вам за то большое, что содержит в себе этот маленький кусочек металла. Я знаю, за что воюют там сейчас наши ребята. Я была в Донбассе в двадцатом году, в двадцать первом. Я видела, как жил народ, детей, которые прятались в подвалах. Была в Лисичанске, где познакомилась с одиннадцатилетней пианисткой. Она живёт в разбомблённом доме, потому что не хочет покидать свою землю, ходит в школу, играет на пианино. Дом не отапливается, холод, ежедневная канонада… Мы выступали в госпиталях, где умудрённые опытом бойцы слушали наши слова поддержки и, когда мы начинали петь «С чего начинается Родина», подпевали нам. Мы были у разведчиков Лисичанска, почти на передовой, среди которых один пацан, которому лет двадцать, искренне обрадовался, когда я нажарила им картошки. А потом через два месяца я узнала, что этот юный боец погиб. И я хочу сказать: замечательно, что вы отмечаете День Героев Отечества вот так. Пятого декабря был День воинской славы России, шестого декабря – день памяти Александра Невского, девятого – День Героев Отечества. Мы идём дальше, мы держим Русь. Огромное спасибо тем, кто борется сейчас на полях сражений», – сказала Светлана Размыслович.

Поэтесса прочла своё стихотворение солдату нового освободительного похода и подарила книги, которые выпускает Союз писателей России в поддержку бойцов СВО: сборник стихов юных поэтов «ZOV юных сердец», книгу художественно-публицистических произведений «И «Молодая гвардия» в строю» и «ПоZыVнОй – Победа!» – так называется четвёртый поэтический сборник, посвящённый солдатам и офицерам – участникам спецоперации на Украине.

«На Усвятской земле чтят память героев Советского Союза Вилия Ивановича Карпенко, Фёдора Васильевича Демченко, Константина Александровича Будькова, Виктора Егоровича Бонина, кавалера ордена Мужества, воина-интернационалиста, гвардии рядового, разведчика-снайпера Алексея Костюкова, Героя Социалистического Труда Нины Николаевны Куриленок. Знают и будут помнить всегда молодого бойца СВО, не вернувшегося с поля боя, Вадима Харитонова», – написали в газете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 декабря 2023

Об идее создания концерта «Русский военный реквием» рассказали псковичам
09 декабря 2023

В Усвятском районе чествовали героев Отечества 9 декабря
09 декабря 2023

Кто зажёг огни на главной новогодней ёлке Пскова, рассказал Борис Елкин
09 декабря 2023

Волонтёры Новоскольнического района зажгли свечу памяти в День Героев Отечества
09 декабря 2023

52-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
09 декабря 2023

Великолучанка скрывалась за образом Розы Марковны Кряк в телешоу «Фантастика-2» на Первом канале
09 декабря 2023

Печерянка выиграла миллион в конкурсе «Мама-предприниматель»
09 декабря 2023

Небольшой снег прогнозируют в большинстве районов Псковской области 10 декабря

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...