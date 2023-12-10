В Усвятском районе чествовали героев Отечества 9 декабря

23:38, 09 декабря 2023, ПАИ

Мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества, прошло в Усвятском районе. На нём глава муниципалитета Дмитрий Петров вручил участнику спецоперации Михаилу Вязьменову медаль «За отвагу». Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

«Именно с этой целью мы собрались здесь в преддверии замечательного праздника – Дня Героев Отечества. Это праздник уходит корнями далеко в историю Российского государства. Сначала он отмечался как празднование полных кавалеров ордена Святого Георгия, затем как праздник героев Советского Союза, затем – героев Российской Федерации. Не забывали и героев Социалистического Труда. Символично, что этот праздник приобретает особый смысл сегодня, когда проходит специальная военная операция. Всех наших ребят – участников СВО также можно назвать героями, потому что каждый из них встал на защиту своей Родины», – поблагодарил бойца глава района.

Гостья мероприятия поэтесса и публицист, член Союза писателей России Светлана Размыслович также выступила перед гостями.

«Низко кланяюсь вам за то большое, что содержит в себе этот маленький кусочек металла. Я знаю, за что воюют там сейчас наши ребята. Я была в Донбассе в двадцатом году, в двадцать первом. Я видела, как жил народ, детей, которые прятались в подвалах. Была в Лисичанске, где познакомилась с одиннадцатилетней пианисткой. Она живёт в разбомблённом доме, потому что не хочет покидать свою землю, ходит в школу, играет на пианино. Дом не отапливается, холод, ежедневная канонада… Мы выступали в госпиталях, где умудрённые опытом бойцы слушали наши слова поддержки и, когда мы начинали петь «С чего начинается Родина», подпевали нам. Мы были у разведчиков Лисичанска, почти на передовой, среди которых один пацан, которому лет двадцать, искренне обрадовался, когда я нажарила им картошки. А потом через два месяца я узнала, что этот юный боец погиб. И я хочу сказать: замечательно, что вы отмечаете День Героев Отечества вот так. Пятого декабря был День воинской славы России, шестого декабря – день памяти Александра Невского, девятого – День Героев Отечества. Мы идём дальше, мы держим Русь. Огромное спасибо тем, кто борется сейчас на полях сражений», – сказала Светлана Размыслович.

Поэтесса прочла своё стихотворение солдату нового освободительного похода и подарила книги, которые выпускает Союз писателей России в поддержку бойцов СВО: сборник стихов юных поэтов «ZOV юных сердец», книгу художественно-публицистических произведений «И «Молодая гвардия» в строю» и «ПоZыVнОй – Победа!» – так называется четвёртый поэтический сборник, посвящённый солдатам и офицерам – участникам спецоперации на Украине.

«На Усвятской земле чтят память героев Советского Союза Вилия Ивановича Карпенко, Фёдора Васильевича Демченко, Константина Александровича Будькова, Виктора Егоровича Бонина, кавалера ордена Мужества, воина-интернационалиста, гвардии рядового, разведчика-снайпера Алексея Костюкова, Героя Социалистического Труда Нины Николаевны Куриленок. Знают и будут помнить всегда молодого бойца СВО, не вернувшегося с поля боя, Вадима Харитонова», – написали в газете.