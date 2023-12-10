Более 40 кг батареек собрали опочецкие школьники в рамках экологической акции

10:41, 10 декабря 2023, ПАИ

Учащиеся гимназии имени А. Д. Петрова собрали более 40 кг батареек в рамках экологической акции «Электросбор-60». Об этом пишет газета Опочецкого района «Красный маяк».

В адрес школьников пришло благодарственное письмо от координатора акции и руководителя экоцентра «Экопрактика». Всего учащиеся собрали 41 кг батареек и 2 кг электротехники.

В письме отмечается, что все собранные батарейки и электротехника будут переработаны на Ярославском заводе. Также организаторы акции отметили вклад ребят в сохранение экологического благополучия окружающей среды и в развитие циклической экономики на территории Псковской области.

Кроме того, сбор отработанных батареек идёт в школе № 4, отправку которых ребята планируют провести весной следующего года в рамках участия в этой же акции.