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Конкурс новогодних витрин проходит в Великих Луках

Смотр-конкурс «Новогодняя витрина – 2023» проходит в Великих Луках. Участником конкурса могут стать любые субъекты малого и среднего предпринимательства, предприятие торговли и общественного питания. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Конкурс новогодних витрин проходит в Великих Луках. Фото: администрация Великих Лук

Конкурс проводится с целью сделать город более нарядным в преддверии праздников, а также стимулировать активность предприятий торговли и общественного питания, повысить культуру обслуживания населения.

Для участия в конкурсе нужно до 19 декабря подать заявку в комитет потребительского рынка и размещения заказов для муниципальных нужд администрации Великих Лук.

Витрины планируется оценивать по пятибалльной шкале. Конкурсная комиссия оценит художественный вкус, оригинальность, профессионализм оформления витрин в соответствии с профилем предприятия, а также красочность и яркость новогодних гирлянд.

При этом критерии оценки включают в себя использование новогодней тематики в оформлении витрин, зала, ценников, композиционное решение и оригинальность, световое оформление входной группы – витрин, фасада, обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, оформление, благоустройство и освещение прилегающей территории, организацию тематических выставок-продаж, предоставление праздничных скидок.

Итоги конкурса будут объявлены 26 декабря.

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