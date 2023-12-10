Псковский музей-заповедник принимает в дар ёлочные украшения

12:20, 10 декабря 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник обратился к жителям Пскова и Псковской области с просьбой принять участие в пополнении коллекции ёлочных игрушек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Музей примет в дар ёлочные украшения, изготовленные до конца 80-х годов XX века. Материал игрушек не имеет значения.

Самые редкие войдут в музейную фондовую коллекцию, остальные будут использоваться на культурно-просветительских мероприятиях для детей.

Каждый даритель получит пригласительный билет на авторскую экскурсию по выставке «До Нового года не трогать!», где будет установлена ёлка с подаренными псковичами игрушками. Экскурсия состоится 14 января 2024 года во Дворе Постникова.

Пригласительный билет также даст право участвовать в лотерее дарителей, по результатам которой счастливчики получат памятные подарки от Псковского музея-заповедника.

Передать ёлочные украшения можно до 12 января 2024 года в кассу Двора Постникова с понедельника по воскресенье с 11:00 до 17:00 (вторник – выходной день). Подробную информацию можно уточнить по телефону (+7 8112) 29-22-59.