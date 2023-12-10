Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Пскове
Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
На проспекте Энтузиастов в Пскове автомобиль сбил 86-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>