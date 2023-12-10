Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Пскове

14:01, 10 декабря 2023, ПАИ

Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»











На проспекте Энтузиастов в Пскове автомобиль сбил 86-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.