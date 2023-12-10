Более 800 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области
Более 800 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Пскова, Великих Луках, Острова и Пыталовского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Злоумышленники под разными предлогами завладели денежными средствами жителей региона на общую сумму более 800 тысяч рублей.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование.
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