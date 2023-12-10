Более 800 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

14:44, 10 декабря 2023, ПАИ

Более 800 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Пскова, Великих Луках, Острова и Пыталовского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники под разными предлогами завладели денежными средствами жителей региона на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование.