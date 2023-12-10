Знаки туристической навигации установили в Усвятском районе

15:03, 10 декабря 2023, ПАИ

19 знаков туристической навигации установили в Усвятском районе на дорогах регионального и местного значения. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Знаки выполнены в едином международном формате: на коричневый фон нанесены специальная пиктограмма, характеризующая объект, и его название на русском и английском языках, а также расстояние до него.

Работы выполнены в рамках муниципального контракта на средства областного и местного бюджетов.

Ранее сообщалось, что в этом году на территории Псковской области установят более 300 знаков туристической навигации, которые станут ориентиром для гостей региона. Так, в Пскове в августе установили 40 навигационных знаков.