Практическое занятие «Дружины» прошло в Красногородске

15:23, 10 декабря 2023, ПАИ

На базе Красногородской средней школы руководитель Пыталовского филиала «Дружины» Максим Максимов провёл практическое занятие по тактической медицине. Об этом пишет районная газета «Заря».

На занятии дружинники узнали о том, как оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях, попрактиковались в наложении жгутов на повреждённые конечности и транспортировке раненых.

Автономная некоммерческая организация «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» была создана по распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В её ряды уже вступило более 1 600 человек. Члены отряда проходят тренировки по тактической медицине, огневой подготовке, а также по химической, радиационной и биологической защите.