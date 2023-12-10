Более 30 населённых пунктов остались без света в Плюсском районе

15:43, 10 декабря 2023, ПАИ

Более 30 населённых пунктов остались без света в Плюсском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Иванова в своём Telegram-канале.

«По состоянию на 15:00 произошло аварийное отключение шести линий 10 кВ (Заянская сторона)», – говорится в сообщении.

Всего электроснабжение отключено в 33 деревнях, без света остаётся 414 человек. Над восстановлением электроснабжения работают две бригады, отметила Наталья Иванова.