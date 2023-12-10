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Общество

Эксперт рассказал о незаметно списывающих деньги мобильных приложениях

Платные подписки могут незаметно списывать деньги со счёта пользователя даже после удаления приложения, пишет «Прайм» со ссылкой на директора центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Виктора Гулевича.

Эксперт рассказал о незаметно списывающих деньги мобильных приложениях. Фото: ПАИ

Платные подписки часто предлагают уникальные возможности, но на самом деле приносят только дополнительные и не всегда оправданные расходы, отметил он. В таких приложениях оплата за полный функционал завышена: они предлагают простые функции, например для улучшения фотографий, пояснил эксперт.

Часто пробный период в этих сервисах длится три дня, а затем начинаются регулярные списания денег с карты. При этом списания не прекратятся даже после удаления программы, добавил Виктор Гулевич.

Он советует не скачивать приложения, предлагающие примитивные функции по невысокой цене или по подписке. «Скорее всего, ничего уникального, кроме цены, в них нет», – объяснил эксперт.

Если пользователь подписался на бесплатный пробный период и не планирует оплачивать приложение после его истечения, следует вовремя отменить подписку. Сделать это можно в разделе управления аккаунтом, заключил специалист.

Ранее эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин рассказал, как сократить количество звонков мошенников.

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