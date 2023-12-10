47-летняя женщина пострадала в ДТП в Пскове

19:21, 10 декабря 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением, в результате чего машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с Ford Fusion у дома №114А на улице Советской Армии в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









Прибывшие спасатели извлекли водителя Ford – 47-летнюю женщину – и передали медикам. Её госпитализировали в медучреждение. В машине также находился 12-летний ребёнок, он не пострадал.

Водитель Lada Priora отказался от медицинского освидетельствования.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.