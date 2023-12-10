Псковские студенты стали лауреатами конкурса имени Рахманинова в Великом Новгороде

21:23, 10 декабря 2023, ПАИ

Студенты трёх музыкальных специальностей Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова успешно выступили на XVI Всероссийском конкурсе имени Рахманинова среди студентов музыкальных колледжей и колледжей искусств, посвящённом 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Конкурс проходил в Новгородском колледже искусств имени Рахманинова.

Выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли профессора ведущих музыкальных высших учебных заведений России: заслуженная артистка РФ, доцент кафедры сольного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Нина Арсентьева, заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Игорь Лебедев, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист Республики Карелия, заведующий кафедрой народных инструментов, профессор Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова Владимир Соловьёв.

В номинации «Музыковедение» звание лауреата II степени получили Анна Прокофьева и Анастасия Прокофьева, лауреата III степени – Дмитрий Гусаков.

В номинации «Народные инструменты (баян, аккордеон)» лауреатом III степени стала Татьяна Крылова.

В номинации «Народные инструменты (домра, балалайка, гитара, гусли)» звание лауреата III степени присвоили Андрею Коборову. Дипломантом конкурса стал Глеб Бакаушин.

В номинации «Фортепиано» дипломантами конкурса стали Ангелина Сергеева и Дарья Данильченко.

Благодарности вручили преподавателям колледжа, подготовившим лауреатов и дипломантов конкурса: Ларисе Никитиной, Наталье Ждановой, Георгию Гребню, Юлии Баранчиковой.