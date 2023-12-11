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Происшествия

Любительница здорового питания из Пскова получит срок за кражу

Псковичка пыталась украсть авокадо и филе лосося, сейчас ей грозит срок до двух лет. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Кража произошла ещё в сентябре 2023 года. Помимо авокадо и филе, любительница здорового питания пыталась вынести из магазина стейк лосося, носки, творожные сырки, бальзам для волос и крем.

Общая сумма похищенных товаров составила 3783 рубля. Уголовное дело передано в суд.

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