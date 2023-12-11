Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи участвуют в первенстве СЗФО по волейболу

Псковские спортсмены, воспитанники спортшколы «Бригантина», принимают участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по волейболу среди юношей 2011-2012 годов рождения. Соревнования проходят в Вологде с 10 по 18 декабря. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Псковичи участвуют в первенстве СЗФО по волейболу. Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях принимают участие 12 команд из Вологодской, Ростовской, Новгородской, Тверской, Ленинградской, Калининградской и Псковской областей, а также республик Коми и Карелии.

Команды разбиты на две группы по шесть участников. Псковичи поборются за выход из группы против команд из Соснового Бора, Калининграда, Вологды, Петрозаводска и Ухты. Чтобы стать призёрами, спортсменам необходимо занять первое или второе место в таблице. Это даёт право сыграть в полуфинальной стадии.

Тренирует псковичей Сергей Иванов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 декабря 2023

Псковские гимнастки стали победителями петербургского фестиваля «Движение звёзд»
11 декабря 2023

Псковичи участвуют в первенстве СЗФО по волейболу
10 декабря 2023

Лыжную трассу проложили в Себеже
09 декабря 2023

Великолучанин Руслан Шамилов дал интервью сразу после победы над соперником в турнире по ММА Ural FC 5
09 декабря 2023

Псковские тхэквондисты прошли аттестацию на цветные пояса
08 декабря 2023

Псковичи завоевали два золота на Кубке по конному спорту для лиц с ОВЗ
08 декабря 2023

Кубок города по спортивной аэробике пройдёт в Пскове
08 декабря 2023

Ледовые катки заливают в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...