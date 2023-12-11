Псковичи участвуют в первенстве СЗФО по волейболу

10:23, 11 декабря 2023, ПАИ

Псковские спортсмены, воспитанники спортшколы «Бригантина», принимают участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по волейболу среди юношей 2011-2012 годов рождения. Соревнования проходят в Вологде с 10 по 18 декабря. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях принимают участие 12 команд из Вологодской, Ростовской, Новгородской, Тверской, Ленинградской, Калининградской и Псковской областей, а также республик Коми и Карелии.

Команды разбиты на две группы по шесть участников. Псковичи поборются за выход из группы против команд из Соснового Бора, Калининграда, Вологды, Петрозаводска и Ухты. Чтобы стать призёрами, спортсменам необходимо занять первое или второе место в таблице. Это даёт право сыграть в полуфинальной стадии.

Тренирует псковичей Сергей Иванов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».