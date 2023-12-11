Псковичей приглашают в тур по новостройкам

11:05, 11 декабря 2023, ПАИ

У псковичей есть возможность попасть в тур по новостройкам, который состоится 16 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Участники тура смогут не только ознакомиться с самыми актуальными предложениями на рынке псковской недвижимости, но и зайти внутрь помещений, чтобы лично посмотреть уже готовые квартиры и их планировки», – отметили организаторы.

В ближайшем туре участники посетят пять жилых комплексов:

ЖК «Smart-квартал» (улица Юности, дом № 32, дом № 22);

ЖК «Заречье Park» (улица Алёхина, дом № 3, улица Ижорского Батальона, дом № 17);

ЖК «Образцовый» (улица Крестки, дом № 9);

ЖК «Сиреневый парк» (улица Гдовская, дом № 24, улица Северная, дом № 43);

ЖК «Семейный» (улица Досягаева, дом № 1 и дом № 3).

«На данный момент в городе более 50 вариантов планировок на любой бюджет в строящихся и уже готовых домах. Если не откладывать покупку квартиры, то можно успеть приобрести жильё по очень выгодной цене», – отметили организаторы.

В рамках тура псковичи смогут не только побывать на строительных площадках, посмотреть готовые квартиры, пообщаться с представителями застройщика, своими глазами увидеть планировки квартир, но и узнать подробности новой программы «Меняем старое на новое». По словам организаторов тура, покупка квартиры в трейд-ин является выгодной услугой, поскольку она представляет собой обмен старого жилья на новое с доплатой. «Система покупки позволяет собственникам облегчить процедуру продажи. Это удобная и современная форма улучшения жилищных условий», – отметили организаторы.

Для участия необходимо записаться по телефону (8 8112) 70-22-42. Отъезд состоится 16 декабря в 11:00.

Участие в туре бесплатное. Количество мест ограничено.

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