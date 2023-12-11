Сотрудница Изборского музея стала спикером Всероссийского форума «Туризм – детям» в Санкт-Петербурге

14:00, 11 декабря 2023, ПАИ

Научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Изборск» Анастасия Попова стала участницей Всероссийского форума по развитию туризма «Туризм – детям» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Анастасия Попова выступила на панельной дискуссии «Взаимодействие с музеями при организации детских групповых программ: новые форматы и перспективы» с докладом «Расстановка приоритетов по предоставлению экскурсионного обслуживания для индивидуального туристского потока и организованных групп», в котором презентовала экскурсии и детские программы музея-заповедника «Изборск».

В работе форума принимали участие 120 представителей большинства туристических регионов России от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также участники из Белоруссии и Азербайджана.

Первый всероссийский форум «Туризм – детям» организован Ассоциацией по развитию внутреннего туризма «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» при стратегической поддержке Российского союза туриндустрии на Северо-Западе и комитета по детскому туризму Российского союза туриндустрии.