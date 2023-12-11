Лауреат Нобелевской премии ответил на вопрос ПАИ

13:30, 11 декабря 2023, ПАИ

Китайский писатель и каллиграф, лауреат Нобелевской премии по литературе Мо Янь ответил на вопрос ПАИ в ходе телемоста между Китаем и Россией, организованного в рамках «Мо Янь феста», сегодня, 11 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Кого из российских авторов уместно было бы поставить на китайской сцене?» – поинтересовался журналист ПАИ у китайского писателя.

Мо Янь отметил, что не очень хорошо знаком с современной российской литературой, однако знает поколение писателей Советской России – Валентина Распутина и Виктора Астафьева.

«Эти произведения отражают жизненные реалии. Мы повторяем художественные приёмы из произведений русских писателей. Нам близки русские произведения, которые описывают войну или дезертирство. Эти вещи понятны китайскому читателю и трогают его», – сказал он.

Русская литература – великие традиции реализма, подчеркнул Мо Янь. Он привёл в качестве примера Льва Толстого, Фёдора Достоевского, Михаила Булгакова. По его словам, классика русской литературы, затрагивающая вечные вопросы, – всегда актуальна. В частности, описание смены эпох.

Кроме того, Мо Янь отметил значимость романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» для китайского читателя. «Это великое произведение, которое пересекается с латиноамериканским магическим реализмом», – уточнил он.

Писатель также подчеркнул, что это произведение не раз пытались ставить на сцене и много раз читали в Китае. Большой интерес у китайцев вызывают повесть Виктора Астафьева «Царь-рыба» и пьеса Михаила Булгакова «Дни Турбиных», заключил Мо Янь.