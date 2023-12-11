Развитие шахмат в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

13:04, 11 декабря 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию шахмат в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 11 декабря.

Каковы итоги работы шахматной федерации в регионе в этом году, нужно ли шахматы популяризировать, какие планы ставят поклонники шахмат на следующий год?

Об этом расскажут президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов, руководитель АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим» Святослав Самсонов и тренер по шахматам Максим Марин.