Тюрьма грозит псковичу за избиение мужчины и кражу телефона
Тюрьма грозит псковичу за избиение мужчины и кражу телефона, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.
Ночью 3 октября в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от 43-летнего мужчины. Он сообщил, что на Октябрьском проспекте его избили и отобрали телефон. Самого мужчину с переломом рёбер доставили в больницу.
Следователи при просмотре камер видеонаблюдения установили личность нападавшего. Им оказался ранее судимый, безработный 23-летний житель Пскова. В этот же день полицейские задержали его.
В отделе полиции молодой человек признал свою вину. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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