Тюрьма грозит псковичу за избиение мужчины и кражу телефона

19:09, 11 декабря 2023, ПАИ

Тюрьма грозит псковичу за избиение мужчины и кражу телефона, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Ночью 3 октября в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от 43-летнего мужчины. Он сообщил, что на Октябрьском проспекте его избили и отобрали телефон. Самого мужчину с переломом рёбер доставили в больницу.

Следователи при просмотре камер видеонаблюдения установили личность нападавшего. Им оказался ранее судимый, безработный 23-летний житель Пскова. В этот же день полицейские задержали его.

В отделе полиции молодой человек признал свою вину. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.