Великолучане стали победителями турнира городов воинской славы по мини-футболу

14:43, 11 декабря 2023, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс» 2009 года рождения, стали победителями турнира городов воинской славы, который прошёл в Вязьме Смоленской области 8 и 9 декабря. Об этом сообщается в группе футбольного клуба «Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях участвовали шесть команд из Ржева, Смоленска, Великих Лук и Гагарина. Все команды сыграли в круг между собой. Воспитанники спортшколы «Экспресс» одержали четыре победы и лишь однажды уступили футболистам из Ржева со счётом 3:4.

Великолучан наградили кубком, медалями и грамотами. Индивидуальные награды в номинациях получили Владислав Вилков, Константин Саркин и Даниил Пшиков.

Тренерами спортсменов являются Константин Смирнов и Иван Примак.

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