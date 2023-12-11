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Общество

В России адвокатов предложили лишать статуса при переезде в другую страну

Российские адвокаты могут потерять свой статус, если переедут на постоянное место жительства в другое государство. Необходимые изменения в закон об адвокатуре предложил Минюст РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство.

Кроме смены места жительства основанием для прекращения статуса адвоката является выезд на срок более одного года за пределы России.

Дисциплинарное взыскание в отношении адвоката, выехавшего за пределы родины, будет рассматриваться с опорой на Кодекс профессиональной этики адвоката.

Однако статус адвоката останется у тех, кто уехал за рубеж с целью лечения, образования или сопровождения родственников, которых направили для исполнения трудовых или других обязанностей государственные органы за пределы страны.

Соответствующие изменения планируют внести в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», отметили в ведомстве.

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