Специалист рассказал о немедикаментозных способах снижения уровня холестерина

16:51, 11 декабря 2023, ПАИ

Кардиолог Вадим Закиев рассказал о том, как понизить холестерин до безопасного уровня без приёма медикаментов. Об этом пишет «Газета.Ru».

Понизить холестерин можно при помощи диеты и здорового образа жизни. Врач отмечает, что наибольшей доказательной базой по борьбе с высоким уровнем холестерина являются средиземноморская и DASH диеты. Они предполагают максимальный отказ от жиров животного происхождения: колбас, жирной молочной продукции, сала, сливочного масла. При этом необходимо употреблять в пищу полезные (ненасыщенные) жиры: орехи, рыбу, растительное (преимущественно оливковое) масло. Для сбалансирования рациона следует есть овощи и фрукты.

Важным фактором снижения уровня холестерина является физическая активность. Однако кардиолог подчеркивает, что при его высоких показателях следует обратиться к медикаментозной терапии.