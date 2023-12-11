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Руководство УФСИН подарило Псковской областной библиотеке редкую книгу

Руководство УФСИН подарило Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова редкую книгу «Сотрудники УИС – Герои России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Руководство УФСИН подарило Псковской областной библиотеке редкую книгу. Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук встретился с заместителем генерального директора Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Екатериной Ануфриевой, чтобы передать в дар издание ФСИН России, посвящённое подвигам восьми бойцов спецподразделений уголовно-исполнительной системы, удостоенных звания Героя Российской Федерации.

Игорь Кучмук отметил, что издание имеет ограниченный тираж и является уникальным, потому что коллектив авторов впервые в истории ведомства в виде очерка написал о судьбах героев и наследии, оставленном ими. Авторы издания взяли за основу воспоминания родных, сослуживцев и товарищей героев.

Особенно Игорь Кучмук отметил младшего лейтенанта Алексея Ширяева, который служил в отряде специального назначения УИН Минюста России по Псковской области и неоднократно выезжал в командировки на Северный Кавказ. В 2000 году он, действуя в составе штурмовой группы, уничтожил два пулемётных расчёта боевиков. Алексей Ширяев был смертельно ранен, прикрывая отход товарищей. Ему посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Екатерина Ануфриева поблагодарила гостя за визит и подарок библиотеке. Она отметила, что книга займёт достойное место на полках библиотеки.

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