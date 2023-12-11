Жителям Псковского района предлагают обращаться с заявками на отлов безнадзорных собак

15:50, 11 декабря 2023, ПАИ

Жителям Псковского района предлагают обращаться с заявками на отлов безнадзорных собак. Для этого, уточняется в телеграм-канале муниципалитета, необходимо обращаться по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района: 8 (8112) 29-31-13.

Обращение будет принято и передано в комитет по сельскому хозяйству и природным ресурсам районной администрации.

Отлов безнадзорных животных осуществляется специализированной организацией по заявкам комитета и подразумевает обязательные чипирование, кастрацию или стерилизацию животного. При необходимости оказывается ветеринарная помощь. При возврате на животном закрепляется неснимаемая метка.

Запрещен отлов собак, если у них имеется адресник или есть иные данные хозяина. Не подлежат повторному отлову ранее отловленные собаки, имеющие неснимаемые метки и не проявляющие немотивированной агрессии.