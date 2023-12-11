На концерт духовной музыки приглашают псковичей
На концерт духовной музыки «Тебя, Бога, хвалим» приглашает Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова псковичей 12 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе колледжа.
Слушателей ожидает встреча с духовной музыкой разных эпох. В исполнении Академического хора колледжа и ансамбля La Cantante (художественный руководитель и дирижёр, обладатель звания «Душа земли Псковской» Инна Суровицкая, хормейстер Валерия Пименова, концертмейстер Зоя Королёва) прозвучат духовные сочинения XVI–XXI веков.
Музыка православной традиции пения a capella будет представлена византийской молитвой «Агни Парфене», сочинениями Александра Архангельского и Александра Мозалевского.
Слушатели также смогут познакомиться с традициями католического богослужения. Прозвучат две короткие мессы французских композиторов XIX века Лео Делиба и Габриэля Форе в сопровождении органа (партия органа – Денис Маханьков и Дина Ихина).
Исполнители представят публике пьесу Ave Maria. В концерт включены произведения композиторов ХХ века: Дьёрдя Орбана, Роберта Чилкотта и Сен-Прё (Кристиана Ланглада).
Концерт состоится в 17:30 по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2.
Вход свободный.
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