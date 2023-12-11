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Общество

228 псковичей прошли дополнительное профобучение

Псковичи могут пройти дополнительное профессиональное обучение. Такой услугой могут воспользоваться все безработные жители, а также те, кто находится под риском увольнения или испытывает трудности в поиске работы. Об этом рассказала заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости Мария Богомолова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Социальным сертификатом для прохождения профессионального обучения дополнительного профессионального образования могут воспользоваться все безработные граждане и граждане, находящиеся под риском увольнения и испытывающие трудности в поиске работы. На 11 декабря этим воспользовались 228 граждан, 210 из которых уже завершили обучение, и они все уже трудоустроены – это, я считаю, показатель», – сказала Мария Богомолова.

По её словам, самые востребованные профессии – водитель, кочегар, оператор, специалисты по бухгалтерскому учёту, налогообложению, секретариату и делопроизводству.

«Проводится анализ рынка труда, все организации, которые предоставляют обучение, подают заявки в комитет. Они как раз и предлагают свои программы. Можно сказать, что эти профессии – самые часто выкладываемые вакансии на рынке труда», – заключила гостья медиацентра.

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