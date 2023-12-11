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Псковичей приглашают выбрать молодёжную столицу России

Жителей Псковской области приглашают выбрать молодёжную столицу России в 2024 году и рекомендуют им отдать свой голос за Мурманск – единственного представителя Северо-Западного федерального округа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковичей приглашают поддержать Мурманск в конкурсе «Молодёжная столица России». Фото: предоставила пресс-служба правительства Псковской области

Кроме Мурманска в шорт-лист вошли ещё четыре города – Владивосток, Красноярск, Омск и Москва.

Итог будет зависеть от количества голосов, которое получат претенденты на звание молодёжной столицы России, поэтому всех очень просят поддержать город-герой Мурманск в битве за звание, отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В рамках плана «На Севере – жить» открылось много молодёжных пространств, в городе много доступной инфраструктуры. У города сильные конкуренты, так как в этом году был достаточно жёсткий отбор, претендентов на звание всего пять, сказал председатель регионального комитета молодёжной политики Егор Хаценко.

Конкурс «Молодёжная столица России» проводится во второй раз. Статус присваивается городу на один год и даёт возможность получить право на проведение мероприятий от Росмолодёжи, методическую и экспертную поддержку. Для Мурманска победа в конкурсе – это возможность не только продемонстрировать свой потенциал, но и реализовать его в виде крупных проектов, разработанных при поддержке Росмолодёжи.

Поддержать город-герой Мурманск – единственного представителя Северо-Западного федерального округа – можно по ссылке.

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