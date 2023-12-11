Пропавшего 72-летнего москвича ищут в Псковской области
Пропавшего 72-летнего мужчину ищут в Псковской области, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Лев Бережок проживал в Северо-Западном административном округе Москвы. С 22 октября его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы чёрные, глаза карие. Во что был одет, неизвестно.
Может находиться в Пскове или Псковской области.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
11 декабря 2023
Фрагменты фресковых орнаментов открыли во время реставрации Святогорского монастыря в Пушкинских Горах
11 декабря 2023
Глава Лядской волости поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку в строительстве досугового центра