Пропавшего 72-летнего москвича ищут в Псковской области

18:07, 11 декабря 2023, ПАИ

Пропавшего 72-летнего мужчину ищут в Псковской области, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Лев Бережок проживал в Северо-Западном административном округе Москвы. С 22 октября его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы чёрные, глаза карие. Во что был одет, неизвестно.

Может находиться в Пскове или Псковской области.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.