Новогодние мастер-классы пройдут в Псковском музее в выходные

18:37, 11 декабря 2023, ПАИ

На новогодние мастер-классы приглашает жителей и гостей города Псковский музей, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

В субботу, 16 декабря, в 11:00 и 15:00 пройдёт мастер-класс «Ласковый огонёк в руках», участники которого смогут создать памятную авторскую композицию – венок для свечи – для праздничного интерьера или в подарок близкому человеку. Продолжительность занятия – 1 час 15 минут.

В этот же день в 13:00 состоится мастер-класс «Открытка в стиле XIX века». «Именно в конце XIX столетия появились новогодние и рождественские открытки. Отправлять их было принято не только родственникам в другие города, но и соседям, живущим на другой стороне улицы. Такую «историческую» открытку вы сможете создать на нашем мастер-классе. А чтобы соблюсти в точности все правила дарения открыток в XIX веке и правильно подписать их пером и чернилами, мы заглянем в письмовники – книжки с рекомендациями, как лучше поздравить родственников или начальство «в дань учтивости и деликатности», – говорится в сообщении.

В воскресенье, 17 декабря, в 11:00 пройдёт мастер-класс «Игрушки-стригушки: конь-огонь», на котором псковичей научат, как смастерить оберег в виде лошади своими руками. В славянской мифологии конь – это одно из наиболее мифологизированных животных, связанное с культом солнца, а потому такой оберег несёт в себе значение света и огня, подчеркнули в пресс-службе. Продолжительность мастер-класса – 1 час.

В 13:00 состоится мастер-класс «Подкова на счастье», в котором участников научат создавать талисман, несущий с собой счастье, удачу и богатство, а также подскажут, как правильно повесить оберег-подкову дома. Продолжительность занятия – 1 час.

В 15:00 пройдёт мастер-класс «Ёлочка на ёлочку», на котором псковичей обучат древней технике вязания иглой. Продолжительность занятия – 1 час 15 минут.

Узнать дополнительную информацию и записаться на мастер-классы можно по телефону (8 8112) 33-13-90. Место встречи – Комсомольский переулок, 7.