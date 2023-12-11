Глава Лядской волости поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку в строительстве досугового центра

18:58, 11 декабря 2023, ПАИ

Глава Лядской волости Рагим Алимов поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку в строительстве досугового центра в посёлке Ляды в Плюсском районе, сообщает районная газета «Плюсский край».

Напомним, во время прямой линии к губернатору обратилась местная жительница, которая отметила, что сдача центра планировалась в декабре этого года, но стройка заброшена, а материалы якобы растаскивают.

«Как и ответил в ходе прямой линии глава региона, подрядчик, с которым изначально был заключён договор о строительстве ЦКР, оказался недобросовестным. Сейчас новый подрядчик найден, контракт подписан, и строительство продолжится в ближайшее время. Надеемся на его профессионализм и компетентность. Со своей стороны будем делать всё возможное, чтобы объект был сдан в срок. Уверен, что благодаря поддержке Михаила Юрьевича Ведерникова, а также Александра Алексеевича Котова ЦКР будет достроен», – сказал Рагим Алимов.

Всего во время прямой линии с губернатором Псковской области, которая состоялась 7 декабря, поступило более двух тысяч вопросов. В полуторачасовом прямом эфире Михаил Ведерников ответил более чем на тридцать вопросов.