Ремонт нового тренажёрного зала завершили в ПсковГУ

19:46, 11 декабря 2023, ПАИ

Ремонт нового тренажёрного зала завершили в ПсковГУ. Как сообщил ПАИ директор центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения Артём Момент, новый зал в университете появился благодаря тому, что вуз прошёл конкурсный отбор проектов Министерства науки и высшего образования РФ по направлению «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования».

Новый зал появился в здании учебного корпуса на улице Льва Толстого за счёт объединения двух аудиторий. Несколько месяцев заняли переделка и ремонт помещения. Ремонт выполнен основательно: заменили пол, окна, стены, двери, освещение.

По словам Артёма Момента, зал будет отличаться от прежних прежде всего своим наполнением. В нём поставят тренажёры: беговые дорожки, эллиптические и силовые тренажёры, свободные веса и многое другое.

На этой неделе будут завершены монтаж и установка спортивного оборудования. «К концу года в университете появится ещё один полноценный зал и студенты смогут приступить к занятиям», – подчеркнул Артём Момент.

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