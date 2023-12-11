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Общество

Документальное кино о событиях и героях СВО показали в опочецком кинотеатре

Документальное кино «Неизвестные герои» о событиях и героях специальной военной операции показали в опочецком кинотеатре 9 и 10 декабря, сообщает районная газета «Красный маяк».

Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

Кинопоказ состоялся в рамках всероссийского просветительского проекта для любителей документальных фильмов «Знание.Кино». Инициативу поддержали Минпросвещения РФ и Минкультуры РФ. Партнёром проекта выступает Российское общество «Знание».

Зрители увидели фильмы, рассказывающие о жизни в Донбассе с 2014 года, а также о событиях, которые разворачивались на новых территориях России до и после проведения СВО.

«Фильм заставляет задуматься о сущности нашей жизни. Мы к чему-то все стремимся, что-то кому-то пытаемся доказать, а ведь, как правильно сказал мужчина в фильме, «от Москвы 12 часов езды – и совсем другая жизнь: люди, которые живут одним днём, одним часом, одной минутой»... Это заставляет задуматься над ценой нашей жизни, что действительно нужно дорожить каждым днём, каждым часом, каждой минутой и обязательно помогать друг другу. Мы должны быть более душевными по отношению к людям, ценить каждого человека. <...> Мы должны быть толерантными, сердобольными. В целом фильм о том, что мы должны ценить и любить свою жизнь и помогать ближним чем можем, ведь главные приоритеты – это не деньги и не дорогие вещи, а люди и жизнь», – поделилась своим мнением о фильме руководитель клуба «Доброе сердце» Светлана Константинова.

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