Осуждённые исправительной колонии № 4 в Серёдке встретились с родственниками

20:27, 11 декабря 2023, ПАИ

День открытых дверей прошёл в исправительной колонии № 4 в селе Серёдка Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В этот день осуждённые смогли увидеться со своими родными и близкими.

Прибывшим гостям устроили экскурсию по ИК-4, показали общежития, продемонстрировали столовую и дали попробовать приготовленную пищу, провели по центральной аллее, где расположены стенды с информацией о досуге, спортивных и творческих достижениях заключённых. Затем родственники посетили храм и клуб и посмотрели подготовленный осуждёнными концерт. В ходе экскурсии гости могли задать сотрудникам все интересующие вопросы.

День завершился чаепитием. За чашкой чая отбывающие наказание смогли пообщаться с родными и близкими, узнать последние новости.

Отмечается, что подобные мероприятия очень важны как для осуждённых, так и для их родных. Главная цель проведения дней открытых дверей в колониях – установить доверительные отношения между родственниками осуждённых и администрацией учреждения, а также поддерживать принцип прозрачности процесса отбывания наказания.