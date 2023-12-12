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Общество

Погоду на весь декабрь предсказывали в день Парамона Зимоуказателя

12 декабря отмечается память святого Парамона, который вместе с другими 370 мучениками пострадал за веру в 250 году, сообщает calend.ru. Язычники заключили христиан в темницу, принуждая отречься от убеждений и поклониться идолам. Местный житель Парамон узнал об этом и открыто выступил против жестокости правителей. В наказание за это его обезглавили вместе с остальными мучениками.

На Руси Зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. «Утро красное — быть декабрю ясным», — подмечали люди. Если же мела метель, то такая погода могла продержаться до Николы Зимнего. Багряная заря предвещала сильные ветры.

В этот день люди говорили: «Пришел Парамон — снег с крыши вон», — и очищали кровли от снежных «шапок». Интересно, что делать это нужно было непременно веником или метлой, но ни в коем случае не лопатой — чтобы крыша не прохудилась.

К венику, кстати, на Руси всегда относились с большим почтением, приписывали ему особые свойства. Например, мести в одной избе разными вениками было не положено: считалось, что в этом случае богатство разойдется по углам.

Также на Парамона говорили, что «земля каменеет, а речка стынет». Люди верили, что с этого дня зима в медвежьей шкуре ходит по деревням, по крышам стучит, бабам велит вставать, печи топить, каши варить.

По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год. «Зима без снегу — не быть хлебу»; «Снег глубок — год хорош»; «Много снега — много хлеба, вода разольется — сена наберется»; «Снег земле-кормилице — теплый кожух», — такие приметы и поговорки знали крестьяне.

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