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Общество

День волонтёров России отметили в Бежаницком районе

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню волонтёров России, состоялось в Бежаницком районном центре культуры 10 декабря, сообщает газета «Сельская новь».

  • День волонтёров России отметили в Бежаницком районе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • День волонтёров России отметили в Бежаницком районе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • День волонтёров России отметили в Бежаницком районе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • День волонтёров России отметили в Бежаницком районе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • День волонтёров России отметили в Бежаницком районе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • День волонтёров России отметили в Бежаницком районе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • День волонтёров России отметили в Бежаницком районе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • День волонтёров России отметили в Бежаницком районе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • День волонтёров России отметили в Бежаницком районе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • День волонтёров России отметили в Бежаницком районе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • День волонтёров России отметили в Бежаницком районе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • День волонтёров России отметили в Бежаницком районе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • День волонтёров России отметили в Бежаницком районе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • День волонтёров России отметили в Бежаницком районе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • День волонтёров России отметили в Бежаницком районе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • День волонтёров России отметили в Бежаницком районе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • День волонтёров России отметили в Бежаницком районе
    Фото: газета «Сельская новь»

Праздник открыл глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Он подчеркнул, что многое для района сделано руками людей, которые не боятся ответственности, не остаются в стороне от дел, которые нужно решать всем миром.

На мероприятии наградили добровольцев, которые занимаются самыми разными видами деятельности. Первыми на сцену пригласили председателей и членов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). На сегодняшний день в Бежаницком районе их зарегистрировано 20. За три года они привлекли на реализацию поставленных задач около четырёх миллионов рублей из областного бюджета, подчеркнули в газете.

Затем наградили волонтёров Победы, которые помогают бойцам СВО и их семьям.

На сцену вышли и спортивные волонтёры, которые «своим примером задают тон и вектор развития будущего». Некоторые из них получили благодарственные письма, некоторые – золотые знаки ГТО.

Чествовали и волонтёров культуры, которые принимают участие в организации и проведении культурных мероприятий – выставок, творческих вечеров, концертов, занимаются сохранением культурного и исторического наследия.

Затем наградили членов волонтёрского движения молодёжного центра «Юность» Бежаницкого района, которые «являются активными участниками профилактических мероприятий, патриотических акций, региональных конференций и форумов, общероссийских акций, являются настоящими патриотами своей Родины и помощниками старшего поколения».

После награждения прошёл праздничный концерт, участники которого читали стихотворения, пели песни и танцевали. Завершилось мероприятие песней «Вперёд, Россия!» в исполнении вокальной группы «Созвездие» Бежаницкой детской школы искусств.

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