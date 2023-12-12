В 11 районах Псковской области оборудованы помещения для занятий шахматами

09:33, 12 декабря 2023, ПАИ

В 11 районах Псковской области оборудованы помещения для занятий шахматами. Об этом сообщил президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас 11 точек шахматного роста. В каждом муниципалитете из 11 было современное помещение. Причём здесь надо отметить, что навстречу пошли главы муниципалитетов. Мы договорились, что они предоставляют хорошее помещение, а мы их оборудуем по гранту современным шахматным оборудованием. Это компьютеры, мониторы и шахматные доски», – сообщил спикер пресс-конференции.

Эксперт отметил, что также во всех точках роста есть тренер, который работает за счёт средств государственного бюджета области. «Мы надеемся довести этот проект до логического конца и ещё в 11-13 муниципальных образованиях уровня районов такие точки роста создать. Пытаемся сейчас выиграть очередной президентский грант, чтобы у нас была комплексная система», – сказал он.

Дмитрий Шахов подчеркнул, что в районах на местах работают не только шахматные педагоги, но и организаторы всех местных турниров в одном лице.

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