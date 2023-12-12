Подведены итоги первенства Псковской области по фиджитал-хоккею
Подведены итоги первенства Псковской области по фиджитал-хоккею, которое прошло в Пскове 9 декабря. Об этом сообщается в группе «Фиджитал-спорт в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Команды соревновались по круговой системе.
Первое место досталось команде псковского хоккейного клуба «Торнадо-2». Серебряными призёрами стали хоккеисты из Псковского района клуба «Родина». Замкнули тройку лидеров спортсмены Палкинского района клуба «Беркут».
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
11 декабря 2023
Дмитрий Шахов: Шахматы входят в тройку видов спорта по количеству занимающихся в Псковской области