Подведены итоги первенства Псковской области по фиджитал-хоккею

09:42, 12 декабря 2023, ПАИ

Подведены итоги первенства Псковской области по фиджитал-хоккею, которое прошло в Пскове 9 декабря. Об этом сообщается в группе «Фиджитал-спорт в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Команды соревновались по круговой системе.

Первое место досталось команде псковского хоккейного клуба «Торнадо-2». Серебряными призёрами стали хоккеисты из Псковского района клуба «Родина». Замкнули тройку лидеров спортсмены Палкинского района клуба «Беркут».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».