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Общество

В ГИБДД дали псковичам рекомендации по поведению на дорогах зимой

Госавтоинспекция в своем телеграм-канале напомнила псковичам о необходимости быть осторожными на дороге зимой, особенно при ухудшении погодных условий.

Водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем. В частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. С учетом погодных условий обращаемся к водителям с просьбой неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Нужно в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Госавтоинспекция рекомендует водителям не оставлять автомашины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам проводить расчистку дорог.

«Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления рекомендуем внимательнее относиться к своему самочувствию. Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание – немедленно остановите автомобиль, а при необходимости вызовите врача или воспользуйтесь услугами общественного транспорта. А если вы являетесь пешеходом, то переходите проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги в темное время суток используйте на одежде световозвращающие элементы. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции», – отметили в ведомстве.

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