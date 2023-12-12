Вылет рейса Москва – Псков задерживается почти на два часа

09:46, 12 декабря 2023, ПАИ

Вылет рейса Москва – Псков из аэропорта Внуково во вторник, 12 декабря, перенесен на 9:55. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс с плановых 8:00 переносили уже несколько раз.

Напомним, что неделю назад, 5 декабря, задержка вылета составила более трёх часов. 1 декабря вылетевший в Псков самолет был вынужден вернуться назад в Москву. Задержки рейсов, как правило, связаны с погодными условиями.