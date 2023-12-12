В России расширили перечень детских товаров, облагаемых льготным НДС

09:56, 12 декабря 2023, ПАИ

Правительство РФ расширило перечень детских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость (НДС) по сниженной ставке в 10 %. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В перечень детских товаров с льготной ставкой НДС попали велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие товары для ухода за детьми.

Отмечается, что такое решение позволит поддержать российских производителей и повысит уровень доступности детских товаров.

Постановление направлено на реализацию плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров, утверждённого правительством в 2020 году. Основная цель этого плана – повысить качество, безопасность и доступность товаров для детей, увеличить долю отечественной продукции на российском рынке.