Госдума ограничила увеличение ипотечной ставки при отказе от страхования

15:31, 07 декабря 2023, ПАИ

Кредиторы в России больше не смогут существенно увеличивать процентную ставку по ипотечным кредитам и займам, если заёмщик отказался оформлять программу страхования. Соответствующий законопроект во втором и третьем чтении уже приняла Госдума, пишет РИА Новости.

В первоначальной редакции документа прописывались изменения, касающиеся порядка погашения задолженности по потребительским кредитам и займам в целях улучшения условий погашения таких кредитов для граждан.

В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки, внесённые по предложению Банка России и направленные на недопущение существенного увеличения процентной ставки по ипотечным кредитам в случае отказа заёмщика от заключения договора страхования или последующего расторжения такого договора.

Отмечается, что кредитор будет вправе увеличить процентную ставку до уровня ставки, действовавшей на момент заключения договора по аналогичным кредитам, выданным на сопоставимых условиях без страхования.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России предложили отменить НДС на мандарины и ёлки, а депутаты Госдумы России на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о запрете работодателю расторгать трудовые отношения с родителем, в одиночку воспитывающим ребёнка в возрасте до 16 лет.