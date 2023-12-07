Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Госдума ограничила увеличение ипотечной ставки при отказе от страхования

Кредиторы в России больше не смогут существенно увеличивать процентную ставку по ипотечным кредитам и займам, если заёмщик отказался оформлять программу страхования. Соответствующий законопроект во втором и третьем чтении уже приняла Госдума, пишет РИА Новости.

В первоначальной редакции документа прописывались изменения, касающиеся порядка погашения задолженности по потребительским кредитам и займам в целях улучшения условий погашения таких кредитов для граждан.

В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки, внесённые по предложению Банка России и направленные на недопущение существенного увеличения процентной ставки по ипотечным кредитам в случае отказа заёмщика от заключения договора страхования или последующего расторжения такого договора.

Отмечается, что кредитор будет вправе увеличить процентную ставку до уровня ставки, действовавшей на момент заключения договора по аналогичным кредитам, выданным на сопоставимых условиях без страхования.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России предложили отменить НДС на мандарины и ёлки, а депутаты Госдумы России на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о запрете работодателю расторгать трудовые отношения с родителем, в одиночку воспитывающим ребёнка в возрасте до 16 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 декабря 2023

Михаил Васильев: Наши люди всегда показывали стойкость и героизм
07 декабря 2023

800 тысяч посетителей побывали в Псковском музее с начала года
07 декабря 2023

Администрация Невельского района и «Экопром» объединились для расчистки подъездов к местам сбора ТКО
07 декабря 2023

Порядка 1500 пациентов прошли медицинскую реабилитацию в Псковском госпитале для ветеранов войн 
07 декабря 2023

На что идут деньги, собранные за вход в Псковский кремль, рассказала Светлана Мельникова
07 декабря 2023

Гендиректор Псковского музея рассказала, почему не отпускает своих сотрудников в летние отпуска
07 декабря 2023

Вопросы реабилитации обсуждают в медиацентре ПАИ
07 декабря 2023

Отпуск на зиму запланировал каждый четвёртый работающий пскович

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...