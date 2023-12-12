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Общество

Александр Котов: Через Конституцию реализуется наша национальная идея

С 30-летием российской Конституции поздравил жителей Псковской области председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов: Через Конституцию реализуется наша национальная идея. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В этом году мы отмечаем 30-летие со дня принятия Конституции. Этот документ занимает приоритетное место в системе права и играет очень важную роль в жизни страны и общества. Конституция как основной закон, с одной стороны, отражает действительность, с другой – формирует её. По большому счёту именно через Конституцию реализуется наша национальная идея и задаётся направление поступательного движения России вперёд. Высший закон определяет основы государственности, законности, правопорядка и общественного согласия», – сказал Александр Котов.

Он также отметил, что три десятилетия назад Конституция обеспечила политическую стабильность и укрепила суверенитет РФ. Спикер областного Собрания выразил уверенность, что, опираясь на конституционные принципы, можно справиться с вызовами сегодняшнего дня, отстоять свои интересы и укрепить мощь России.

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