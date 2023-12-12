Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область вошла в число регионов по созданию инфраструктуры для электротранспорта

Псковская область вошла в список участников пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Псковская область вошла в число регионов по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Фото: ПАИ

Согласно документу, с 2024 года к проекту присоединятся 26 регионов. Всего в эксперименте примут участие 67 российских регионов.

Пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта стартовал в 2022 году.

Инфраструктура для электрического транспорта создается в рамках «дорожной карты» по развитию производства и использования электрического транспорта, которую утвердило правительство. К 2030 году планируется достичь не менее 10 % доли выпускаемых отечественных электромобилей в общем объёме производства транспортных средств.

Кроме того, в России будет запущено не менее 72 тысяч зарядных станций, из которых как минимум 28 тысяч – быстрые зарядные станции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 декабря 2023

Форум креативных проектов «ВАУ-эффект» проходит в Пскове
12 декабря 2023

Псковичку поздравили со 100-летием
12 декабря 2023

Псковская область вошла в число регионов по созданию инфраструктуры для электротранспорта
12 декабря 2023

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Конституции
12 декабря 2023

Александр Котов: Через Конституцию реализуется наша национальная идея
12 декабря 2023

Вылет рейса Москва – Псков задерживается почти на два часа
12 декабря 2023

Псковичей приглашают на приуроченную ко Дню Конституции лекцию
12 декабря 2023

Оттепель ожидается в Псковской области сегодня


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...