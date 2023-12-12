Псковская область вошла в число регионов по созданию инфраструктуры для электротранспорта

10:13, 12 декабря 2023, ПАИ

Псковская область вошла в список участников пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Согласно документу, с 2024 года к проекту присоединятся 26 регионов. Всего в эксперименте примут участие 67 российских регионов.

Пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта стартовал в 2022 году.

Инфраструктура для электрического транспорта создается в рамках «дорожной карты» по развитию производства и использования электрического транспорта, которую утвердило правительство. К 2030 году планируется достичь не менее 10 % доли выпускаемых отечественных электромобилей в общем объёме производства транспортных средств.

Кроме того, в России будет запущено не менее 72 тысяч зарядных станций, из которых как минимум 28 тысяч – быстрые зарядные станции.