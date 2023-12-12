На концерт органной музыки приглашают псковичей

10:26, 12 декабря 2023, ПАИ

На концерт органной музыки «Норвежские танцы и приключения Пера Гюнта» приглашают псковичей и гостей города 16 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Перед гостями выступит органистка, выпускница Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Елена Малёва.

В концерте прозвучат духовные и светские произведения норвежского композитора XIX–XX веков Эдварда Хагерупа Грига – лирические песни, норвежские танцы, хоральная прелюдия, двойная фуга, сюита «Из времён Хольберга» и две оркестровые сюиты к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» и другие композиции.

Концерт начнётся в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви по адресу: улица Плехановский Посад, 64.

Посетить концерт можно по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала. Продолжительность концерта – 60 минут без антракта. В начале концерта прозвучит художественное слово.