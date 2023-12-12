Псковичку поздравили со 100-летием
Псковичку Марию Иванову поздравили со 100-летним юбилеем, сообщает депутат Псковской городской Думы Иван Мешков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Мария Иванова – труженик тыла, ветеран Великой Отечественной войны.
Благодаря самоотверженности таких людей страна смогла выстоять в непростое для неё время и победить в Великой Отечественной войне, отметил депутат.
Иван Мешков пожелал юбиляру здоровья, счастья и благополучия.
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